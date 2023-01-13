Türkiye en iyi zeytinyağı üreticileri arasında 4. sıraya yükseldi

Türkiye zeytinyağı üretiminde adından söz ettirmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında zeytinyağı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 230 milyon doların üzerine çıktı.

Pandemide 120 milyon dolara kadan düşen zeytinyağı ihracatı, 2019 rakamlarının da üzerine çıkmayı başardı. Bu artışta Türk markaların katma değeri yüksek zeytinyağı üretiminin büyük payı var. Türkiye’nin zeytinyağı alanındaki başarısını, 2022 sıralamasında 14 yarışmada aldığı toplam 74 ödülle EVOO'nun marka sıralamasında dördüncü olmayı başaran Nova Vera Kurucusu Bahar Alan değerlendirdi.



YAMALAK SARISI ZEYTİNYAĞININ POPÜLERLİĞİ ARTIYOR



Türkiye’yi başarıyla temsil etmekten büyük bir gurur duyduklarını belirten Nova Vera Kurucusu Bahar Alan “Cumhuriyetin 100’üncü yılında güzel ülkemiz Türkiye’ye bu başarıyı getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tablo, bugüne dek gösterdiği özenli, titiz, kaliteden taviz vermeyen çalışmalarının en büyük ödülüdür. Bir Türk zeytinyağı üreticisi olarak, ülkemizi uluslararası arenada her yıl biraz daha üst sıralara taşımaktan ve başarıyla temsil etmekten dolayı mutluyuz. Bu sıralamada yer alarak, zeytin çeşitlerimizin ve zeytinyağlarımızın adını dünyaya duyuran diğer tüm üretici dostlarımızı da tebrik ediyoruz. Nova Vera, 2022 sıralamasında yamalak sarısı zeytinyağı ile 720 puan alarak Türkiye’nin ‘en iyi zeytinyağı’ oldu.” dedi.



2022'de zeytinyağı en çok ödül alan ülkeler ve ödül sayıları:



1- İtalya > 1971



2- İspanya > 1393



3- Yunanistan > 1264



4- Türkiye > 685



5- Portekiz > 375



6- ABD > 305



7- Tunus > 300



8- Hırvatistan > 287



9- Arjantin > 272



10- İsrail > 180



YAMALAK SARISI ZEYTIN NEDİR?



Kuzey yarım kürede ilk hasat yapılan zeytin olarak biliniyor. Yamalak sarısı zeytini, Aydın'ın Yamalak beldesinden adını alıyor. Aydın ilinde yaygın olarak yetiştirilen özel bir zeytin türüdür. İlk olarak bölgede yaşayan bir öğretmenin bu çeşidi bulup yetiştirmesiyle yaygınlaştığı biliniyor. Yamalak sarısı zeytini, bölgenin kendine has iklim, yağış, nem ve rakım özellikleriyle erken yetişen bir çeşittir. Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında hasat yapılır. Diğer yeşil sofralık zeytin çeşitlerinde ise bu dönem, Ekim ayının ikinci haftasıdır. Yamalak sarısı zeytinden üretilen zeytinyağları ise lezzetiyle ön plana çıkıyor.



Dünyada en çok zeytinyağı tüketen 10 ülke:



1- İspanya



2- İtalya



3- ABD



4- Türkiye



5- Fas



6- Yunanistan



7- Suriye



8- Fransa



9- Arjantin / Brezilya



10- Portekiz



Dünyada en çok zeytinyağı üreten 10 ülke:



1- İspanya



2- İtalya



3- Yunanistan



4- Fas



5- Türkiye



6- Tunus



7- Portekiz



8- Suriye



9- Cezayir



10- Ürdün/Lübnan



Dünyada en çok zeytinyağı ihraç eden 10 ülke:



1- İspanya



2- İtalya



3- Tunus



4- Portekiz



5- Yunanistan



6- Türkiye



7- Suriye



8- Fas



9- Arjantin



10- Şili