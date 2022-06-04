Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede pilot ülke

21. Forum İstanbul Konferansı’na katılan Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Lideri Laurent Debroux, bankanın çalıştığı finansal kurumlarla birlikte iklim değişikliklerinin getirdiği etkilerin azaltılması için 26 milyar doları aşan bir yatırım desteği sunduklarını ve Haziran 2021’de bir aksiyon planını yayınladıklarını ifade etti. Bu planın ülkelerdeki iklim değişikliği çalışmalarının yürütülmesi için kullanılacak bir finansman paketi olduğunu anlatan Debroux, “En başta iklim değişikliğine karşı yüzde 35’lik bir yatırım desteği sunulacak. Bu tutarın yarısı ise yerel ekonomilerin iklim değişikliğine karşı korunması için değerlendirilecek. İkinci sac ayağı ise aslında bir ay gibi bir sürede banka yıllık finansmanını Paris Anlaşması çerçevesinde hazırlayacak. Geçen yıl, bunun için 90 milyar dolar civarında bir rakam belirlendi” dedi.



Dünya Bankası’nın aksiyon planının üçüncü sac ayağının, ilgili çalışmaların desteklenmesi olduğunu belirten Debroux, “Ülkelerin iklim değişikliğine karşı ulusal hedefler hazırlamalarını destekleyeceğiz. Türkiye bu anlamda ilk pilot ülkelerden olacak” diye konuştu.