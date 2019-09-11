IMF, kuruluş anlaşmasının 4. Maddesi kapsamında, üyesi olan tüm ülkelerde ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği çalışmalar yapıyor.



“Madde 4 görüşmeleri” olarak adlandırılan bu görüşmeler, üye ülkelerde genellikle yılda bir kez yapılıyor.



Türkiye’deki son “Madde 4” görüşmeleri, 31 Ocak-13 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.



IMF Heyeti, bu yılki görüşmeler için 12 Eylül’de Türkiye’ye gelecek.



Fon uzmanları, bakanlıklar, kamu kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle görüşecek.



Sendikalar, sivil toplum temsilcileri ile de görüşmeler gerçekleştirilecek.

