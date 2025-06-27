Türkiye ile İspanya arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı arasında "Ulaştırma ve Altyapı" alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakan Uraloğlu ve Bakan Oscar Puente Santiago arasında mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Uraloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE OLARAK BİZ 5 YA DA 6 ANLAŞMA PLANLADIK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında, “Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi olan İspanya ile de muhatap bakanla anlaşmayı imzaladık. Bundan sonra koridorlar noktasında nasıl iş birliği yapacağımızı, ulaştırma noktasında nasıl iş birliği yapacağımızı konuştuk. Yine bu sabahki görüşmemizde Ro-Ro seferleri noktasında nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Sadece Türkiye olarak biz 5 ya da 6 anlaşma planladık. Bunun haricinde de 70 civarında ülkeden gelen kuruluş ve bakanların da anlaşmalar yapacağını biliyoruz ve onları da takip ediyoruz. Hem ülkemiz için hem coğrafyamız için hem de dünya için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

