Türkiye ile Kırgızistan arasında taşımacılık serbestleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantıs’ında alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu, toplantıda iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını açıkladı.

Uraloğlu,“Türk Devletleri ile yapılan iş birliği bizim için çok kıymetli. Ülkemizin coğrafi konumunun stratejik önemini biliyoruz, attığımız her adımda ülkemizin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için çalışıyoruz.” dedi.



“Türk ve Kırgız Plakalı Taşıtlardan Geçiş Ücreti Alınmıyor”



Bakan Uraloğlu, toplantı sonunda imzalanan Protokol ile, uluslararası karayolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalardan geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve serbestleştirmenin 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlaması kararlaştırıldığını belirterek, “Heyetlerimiz ayrıca Türk ve Kırgız plakalı taşıtlardan da karşılıklı olarak geçiş ücreti alınmayacağını teyit etti” diye konuştu.

