Türkiye karbonda 15'inci (Küresel ısınma)

Hızla artan kentleşme ve büyüyen sanayi yaşam alanlarındaki hava kalitesini de ciddi oranda etkiliyor. Bu kapsamda iklim değişikliğine etki eden başta karbon salınımı olmak üzere çok sayıda unsur da büyük bir tehlike oluşturuyor.

Küresel emisyonları inceleyen en detaylı bilimsel calışmalardan biri olan Küresel Karbon Bütçesi 2019 Raporu'na göre Türkiye, dünyada en çok karbon emisyonuna sahip 15'inci ülke konumunda bulunuyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, Türkiye'de 2018'de kişi başına düşen emisyon 5.2 ton oldu. Bu Hindistan'da 2 ton, Avrupa Birliği'nde (AB) 6.7 ton, Çin'de 7 ton, ABD'de 16.6 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2018'de 430 milyon ton karbon salınımı yaparken Çin 10.1 milyar ton, ABD 5.4 milar ton, AB 3.4 milyar ton, Hindistan 2.7 tonluk karbon salınımında bulundu.

Rapora göre küresel sera gazı emisyonlarının 2018'de olduğu gibi 2019 yılında artmaya devam etti. Kömür kullanımında dünya genelinde bir düşüş olmasına rağmen özellikle petrol kullanımina bağlı olarak emisyonlar 2019'da yüzde 0.6 artış gösterdi.



Çalışmada 2019'da emisyonların artış hızının 2018'e göre azaldığı belirtilse de, bu yavaşlamanın yeterli olmadığını ve Paris Anlaşması ile belirlenen 1.5 derecelik sıcaklık artışı sınırı için daha hızlı bir biçimde emisyon azaltımı yapılması gerektiği ifade ediliyor.



Emisyon artışı geçen 10 yılda, önceki 10 yıla göre daha yavaş oldu. Bunda büyümesi azalan kömür kullanımı etkili oldu. 2000-2009 döneminde yüzde 3 olan karbon emisyonu artışı; 2010-2018'de yüzde 0.9 olarak ölçüldü. 2019 projeksiyonlarına göre büyüme oranının yüzde 0.6'ya gerilemesi bekleniyor. 2019'da emisyon artışına doğalgazın yüzde 2.6, petrolün yüzde 0.9 katkı vermesi bekleniyor.



