Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür özlü kolonya

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, merkez laboratuvarında kömür özlü kolonya üreterek kurum ve bağlı kuruluş çalışanlarına ücretsiz dağıtmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 15:58 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 16:00

kolonya.jpg

İlişkili Haberler

İstanbul'da zam şampiyonu kolonya

İstanbul'da zam şampiyonu kolonya

Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

Kolonya ve sirke alışverişte liste başı oldu

Kolonya ve sirke alışverişte liste başı oldu

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kolonya kararı

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kolonya kararı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) kömür özlü kolonya üretecek.

TKİ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kolonyada, yüzde 80 saflıkta etanolün yanı sıra deri ve doku onarıcı özelliği bulunan hümik madde, deiyonize su, limon esansı ve gliserin kullanılacak.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde üretilecek kolonyanın yüksek oranda alkol içerdiği göz önünde bulundurularak, hümik maddelerin katkısıyla antimikrobiyal etki oluşturacağı ve cilde fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, nihai ürün içinde düşük miktarda bulunsa da yerli üretim TKİ Hümas'ın (hümik asit) tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ürünün, kurum tarafından üretilecek ve ilk etapta 5 çeşitten oluşacak TKİ Elegance Hümik Asitli Kozmetik Ürün yelpazesine dahil edilmesi hedefleniyor.

VİDEO: CORONA VİRÜS KORKUSUYLA KOLONYAYA HÜCUM

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...