Türkiye küresel etki yatırımı hareketine katılıyor

Etki yatırımları, pozitif, ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etmeye odaklanıyor. IFC’ye göre 2,3 trilyon dolar değerindeki küresel finansal varlıkla, etki yatırım piyasası tüm dünyada ivme kazanıyor.

Türkiye’nin iki kıtayı birbirine bağlayan bir G20 ülkesi olmasından istifade edecek milli etki yatırım ekosistemi, önemli bir bölgesel güç olma potansiyeline de sahip. Etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım tercihi haline getirme vizyonuyla 38 lider kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektör kuruluşunu biraraya getiren Etki Yatırımı Danışma Kurulu da (EYDK), kadınların güçlendirilmesi, mülteci geçim kaynakları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil şehirler ve katılım finansmanı gibi tematik alanların yanı sıra, etki ölçümü ve yönetimi gibi stratejik konularda etki girişimcilerini ve fonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu vizyonu geliştirmek amacıyla EYDK, 30 ulusal ve bölgesel danışma kurulu aracılığıyla 35 ülkeyi kapsayan etki yatırımlarının küresel platformu The Global Steering Group for Impact Investment’a (GSG) katılan en son ulusal danışma kurulu oldu.

EYDK’nın temel amacının Türkiye’yi bu piyasada baş aktör yapmak olduğunu belirten EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, “EYDK’nın 1. yılında GSG üyesi olmayı başarması bizler için çok heyecan verici bir gelişme. Bu dönüm noktasında anahtar paydaşların olumlu bakışı ve motivasyonu, Türkiye’nin küresel etki ekonomisine katılımını hızlandırdı ve EYDK’nın yerel ekosistemi güçlendirme çabasını destekledi” dedi.