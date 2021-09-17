Türkiye Seramik Federasyonu başkanlığına yeniden Erdem Çenesiz getirildi

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Federasyonun 10'uncu genel kurulu gerçekleştirildi.



Genel kurulda yerli kaynaklarla üretim yapan ve yüzde 82 yerli katma değer oranı ile net döviz yaratan seramik sanayisinin gelişen yapısı öne çıkarken, yeni dönem seçiminde 2021-2023 dönem başkanlığına oy birliğiyle Erdem Çenesiz getirildi.



Genel kurul toplantısında, rakamlarla seramik sektörünün büyüklüğü ele alınırken, geçmiş dönemde gerçekleştirilen proje ve faaliyetler paylaşıldı, yeni dönem hedefleri ele alındı.



2021-2023 dönemi başkanlığına üçüncü kez Erdem Çenesiz oy birliği ile seçilirken, Çenesiz başkanlığındaki yeni yönetim ise M. Özgen Özkan, Altuğ Akbaş, Hasan Pehlivan, Göksen Yedigüller, Fatih Kıvanç, Erkan Güral, Z. İlter Yurtbay, Rıfat Noyan, Cengiz Erdinç, Necip Muhittin Gümüşten, Nihat Özyurt, Ali Güral, Abdullah Hakan Tanış, Hakan Çanakcı, Kürşad Noyan Özkaya, Nuri Gönenç, Olgun Çakmak, Abidin Kayı, Salih Erez, Aydın Eşer, Kemal Çelik, Kemal Yıldırım, Serdar Dönmez, Taner Kavas'tan oluştu.

Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu, ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, ‘’Son iki yılda pandeminin tüm olumsuz etkilerine karşın büyümeye, hedeflerimizi yakalamaya devam ettik. Bundan sonrası için de amacımız, başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmek ve yeni pazarlar keşfederek dünya lideri olmak. Biz gerek yönetimimiz gerekse profesyonel çalışma arkadaşlarımızla durmaksızın çalışmaya, ülkemize katma değer yaratmak için destek olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz net ve büyük bir aile olarak bu hedeflere ulaşmak konusunda oldukça motiveyiz. Sektörümüz yatırım atağı içerisinde ve yüksek yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam edeceğiz’’ dedi.