"Türkiye, tarımsal üretimini kısa sürede 100 milyar dolara çıkarabilir"

İGSAŞ’ın “Tarımda Verimlilik” araştırmasının sonuçları belli oldu.

Doğru tarım uygulamaları ve teknolojideki gelişmelerle birlikte Türkiye’de belli başlı bitkisel ürünlerin dekar başı üretimi ortalama yaklaşık yüzde 30 arttı. İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, “Doğru gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla, tarımdaki verimlilik 3’e, 4’e katlanabilir. Bugün Türkiye’nin tarımsal üretimi yıllık yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın orta vadede 100 milyar dolara ulaşması mümkün” dedi.

Tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, sürdürülebilir tarım politikalarıyla bölgenin en önemli tarım merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle doğru tarım uygulamalarının çiftçiler nezdinde yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin tarımsal üretime verdiği destekle birlikte, son yıllarda tarım sektöründeki verimlilik de ciddi oranda artmış durumda. Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İGSAŞ, konuyla ilgili yayınladığı “Tarımda Verimlilik” çalışmasıyla da sektörde son dönemde yaşanan verimlilik artışına dikkat çekti.



DEKAR BAŞI ÜRETİMDE YÜKSELİŞ



Türkiye İstatistik Kurumu verilerini baz alarak gerçekleştirdikleri araştırmada, belli başlı bitkisel ürünlerde dekar başına üretim oranlarını ele aldıklarını belirten İGSAŞ Satış ve Pazarlama Direktörü Ercan Karasu, “TÜİK tarafından açıklanan resmi verilere göre, Türkiye’de buğday, pamuk, mısır, gibi belli başlı ürünlerin dekar başına üretimleri son 10 yılda yüzde 24 ila yüzde 55 arasında artış gösterdi” dedi.

Ercan Karasu

VERİMLİLİK YÜZDE 30 ARTTI



Ercan Karasu, “Üretimin en yüksek olduğu buğdayda, 2008 yılında 80 milyon dekarın üzerinde gerçekleşen ekilen alan 2018’de 73 milyon dekar seviyesine gerilerken, toplam üretim ise 17,8 milyon tondan 20 milyon tona yükseldi. Dekar başına alınan üretim ise 2008 yılında 220 kilogram iken, bu rakam 2018 yılında 274 kilograma çıktı. Yani verimlilikteki artış yüzde 25 seviyesinde. Benzer yükselişler arpa ve mısırda da söz konusu. Son 10 yıllık değişime baktığımızda, dekar başı üretim rakamlarında arpada yüzde 33; mısırda yüzde 34; pamukta yüzde 35; şeker pancarında ise yüzde 24’lük bir artış söz konusu. Toplam rakamlara baktığımızda da yüzde 30’a yakın bir verimlilik artışında söz etmek mümkün” dedi.



AYÇİÇEĞİNDE DOĞRU GÜBRE VERİMLİLİĞİ

Verimlilik açısından en yüksek artışın ayçiçeğinde yaşandığına dikkat çeken Ercan Karasu şöyle devam etti: “Burada da dekar başına üretimde yükseliş 10 yılda yüzde 55’i bulmuş durumda. 2008 yılında bir dekardan 171 kilogramlık ayçiçeği üretilirken, 2018 yılında bu rakam 265 kilograma çıktı. Bunun tabii en büyük sebepleri olarak doğru gübre kullanımı, tarım makinelerinin yaygınlaşması ve teknolojideki gelişmeleri sayabiliriz.”



"TARIM HASILASI 100 MİLYAR DOLAR OLABİLİR"



Dünya Bankası verilerine göre, 2018 yılında Türkiye’nin yaklaşık 46 milyar dolarlık bir tarımsal üretime imza attığını; bunun da Avustralya, İspanya, İtalya gibi çok sayıda gelişmiş ülkenin üretiminden fazla olduğunu dile getiren Ercan Karasu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında her sektörde olduğu gibi tarımda da yüksek verimliliği yakalaması kritik öneme sahip. Doğru gübre kullanımının yaygınlaşmasıyla, tarımdaki verimlilik 3’e, 4’e katlanabilir Bugün yaklaşık 50 milyar dolar olan tarımsal üretimimiz doğru tarım uygulamalarıyla orta vadede 100 milyar dolara ulaşabilir.”

"ÇİFTÇİNİN VERİMİNİ YÜZDE 40 ARTIRDIK"



İGSAŞ olarak bu konuya büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda çiftçilerle çok önemli bir projeye imza attıklarının da altını çizen Ercan Karasu, “Hayata geçirdiğimiz ‘Tarladan Sofraya’ ve ‘Toprağıma Minnettarım’ projelerimiz kapsamında çiftçilerimizin eski alışkanlarından vazgeçmeleri ve sürdürülebilir tarıma yönelmeleri için köy köy geziyoruz. İşe toprağın röntgenini çekmekle başlıyoruz. Toprağın ve ürünün gerçekten ihtiyacı olan gübreleme, sulama programını çıkarıyoruz. Tarlalara ‘damlama sulama' sistemini kuruyoruz. Tarlayı modern tarım teknikleriyle işlerken, ekiyor, gübreliyor, suluyor ve ilaçlıyoruz. Tarım konusunda gözlemlediğimiz en büyük yanlış gereğinden fazla gübre kullanımı. Çiftçilerimiz bu proje kapsamında yapılan uygulamalarla yüzde 45'e varan su tasarrufu sağlandığını ve yüzde 35 oranında daha az gübre kullanıldığını görüyor. İlaç kullanımı da yarı yarıya azalıyor. Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlıyor, dönüm başına yüzde 40 daha fazla ürün elde etmelerine olanak veriyoruz. Çok verimli sonuçlar aldığımız projemiz, bu somut sonuçlarıyla çiftçilerimizin bilinçlenmesine katkı sunuyor” dedi.

N HAYAT: RAFTA TARIM