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Türkiye, temmuzda Avrupa Birliği (AB) ile 1 milyar 263,6 milyon euro ticaret fazlası verdi.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin temmuz ayında toplam ihracatı 181,2 milyar euro, ithalatı da 181,3 milyar euro'ya ulaştı. AB, temmuz ayında yaklaşık 100 milyon euro ticaret açığı verdi.



Euro Bölgesi'nin ise temmuz ayında toplam ihracatı 206,5 milyar euro, ithalatı 181,7 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 24,8 milyar euro'luk ticaret fazlasına ulaştı.



Eurostat verilerine göre, Türkiye, temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon euro'luk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 375,7 milyon euro'luk ithalat gerçekleştiren Türkiye, temmuzda 1 milyar 263,6 milyon euro ticaret fazlası verdi.



Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında AB'ye yaklaşık 47,2 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 42,3 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,9 milyar euro geçti.

