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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde” ifadelerini kullandı.



TVF Genel Müdürü Sönmez, buradaki hedeflerinin, projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek olduğunu söyledi.



Projenin öncelikle fonun yatırımcı olacağı bir yapı olacağını belirten Sönmez, "Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız." diye konuştu.