Türkiye'de bir ilk: Bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi

Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), "Harika İş Yeri Sertifikası"na sahip Türkiye’deki ilk kamu kurumu oldu.



Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkati çeken BTGM, çalışanlarını merkeze aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla tescilledi.



Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, hem çalışanlarına hem de hizmet sundukları Bakanlık birimlerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir kurum olduklarını söyledi.



Taşkın, "BTGM olarak ortak amacımız, kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu/şirketi yapmaktır. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.



Great Place to Work Sertifikası'nı yüksek bir memnuniyet skoruyla aldıklarını belirten Taşkın, bu başarının yürüdükleri yolun doğruluğunun en güvenilir kanıtı ve yaptıkları çalışmaların çalışma arkadaşları tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.



Taşkın, sonucun büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır. Çalışanlarımızı merkeze aldık, onlara dokunduk, onları dinledik, düşüncelerine önem verdik ve değerli hissettirdik, bu sayede çok güzel bir yıl geçirdik. Çalışanımızın mutluluğunu iyileştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz, her çalışanımız sabah işe mutlu gelecek, akşam da evine mutlu ve huzurlu gidecek, bunu her daim sağlayacağız."



"ANKET SÜRECİNE ÇALIŞANLAR DA DAHİL EDİLDİ"



Great Place to Work Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak da 30 yıldan fazla süredir tüm dünyada farklı sektör ve büyüklükteki organizasyonlara çalışan deneyimlerini keşfetmeleri ve iyileştirmeleri için güçlü analiz metodolojileriyle destek olmaya devam ettiklerini belirtti.



Toprak, Great Place to Work Enstitüsü olarak harika bir işyerinin temelinde güven kültürünün ve herkes için harika bir iş deneyimi vizyonunun yattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Hangi sektör ve büyüklükten olursa olsun tüm çalışanlar için harika bir deneyim oluşturmak başarılabilir ancak zor bir süreç, çalışan deneyimini iyileştirmek ve daha ileriye taşımak için BTGM'nin attığı bu cesaretli adım ile hayata geçirmiş olduğu değerli uygulamalar çalışan deneyimine pozitif yansıyor.

Analiz metodolojisinin en önemli kısmı, tüm organizasyon çalışanlarının anket sürecine dahil edilerek anonim ve objektif bir şekilde organizasyonlarını içindeki gerçek deneyimlerini değerlendiriyor olmalarından geçiyor, bir organizasyonun harika bir işyeri olduğunu çalışanları söylüyor."

30 YILDIR KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR



Great Place to Work, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunuyor. 1992 yılından bu yana dünya çapında 60'dan fazla ülkede 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde ettiği analizleri "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor.



Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün analizlerinin, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.