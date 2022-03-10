Türkiye'de bir ilk: Tatlı restoranı metaverse şubesini açtı

Teknoloji trendlerini yakından takip eden küresel birçok marka, gerçek dünyadaki satış ve gelirlerini artırması beklentisiyle metaverse platformlarında bir bir yerini almaya başladı.

Sanılanın aksine üç boyutlu oyunlar olmanın ötesinde, kullanıcıların sosyalleşebildiği ve alışveriş yapabildiği platformlar sunan metaverse'ler, geçtiğimiz yıldan itibaren yeni dünyaların inşa edildiği alternatif gerçekliklere dönüştü.

En popüler eylemlerden birinin alan satın almak olduğu metaverse’lerde, arazi fiyatları 2021’de en az yüzde 700 arttı. Bu trend hem dünyada, hem de Türkiye’de markaları harekete geçirdi. Daha önce retro oyunların tasarımlarıyla künefe, baklava, dolama gibi tatlıları birleştirerek, tatlıların NFT versiyonlarını üreten ve bir ilki gerçekleştiren Beyzade Künefe, bu kez en popüler metaverse platformlarından birinde, Karaköy’deki gerçek şubesinin sanal versiyonunu açtı.

Markanın NFT ve metaverse konusundaki hamlelerini değerlendiren Beyzade Künefe Kurucu Ortağı Mahmut Saman, "Müşterilerimizin daha önce duyurduğumuz künefe NFT’sine gösterdiği yoğun ilgi, bu konudaki çabalarımızın karşılık bulduğunu kanıtladı.

Buradan cesaret alarak, Karaköy’deki yeni şubemizin ilk önce, bir metaverse platformunda aynı parselleri satın alarak sanal dünyada açtık. Bu sayede müşterilerimize Beyzade Künefe atmosferini ve tasarladığımız NFT’leri metaverse’te deneyimleyebilme fırsatı sunduk” ifadelerini kullandı.



"SANAL DÜNYADA DENEYİMLERİ İYİLEŞTİRMEYE ODAKLANIYORUZ"



Beyzade Künefe’nin teknolojik gelişmelere olan ilgisinin yeni olmadığına dikkat çeken Mahmut Saman, "Kurulduğumuz günden bu yana dijital trendleri ve müşterilerimizin bu trendlere nasıl yaklaştıklarını titizlikle takip ediyoruz. Daha önce Alien Invasion, Space Invaders, Pac-Man gibi birçoğumuzun çocukluk dönemlerinde iz bırakan retro oyunlardan ilhamla künefe, baklava, dolama gibi tatlıların ve Antep fıstığının NFT'sini üreterek dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea'de sergilemiştik.

Şimdi de OVR isimli platformda, metaverse şubemizi açtık. Müşterilerimiz oluşturduğumuz yapıda künefe çeşitlerinin görülebildiği sanal bir sergiyi gezebiliyor, Beyzade Künefe Karaköy şubesinin atmosferini üç boyutlu modeller aracılığıyla deneyimleyebiliyor” dedi.

Metaverse, NFT gibi kavramlara duydukları ilgiyi tek seferlik, geçici projeler olarak görmediklerini dile getiren Beyzade Künefe Kurucu Ortağı Mahmut Saman, “Uzmanların 'sosyal medyanın ve internetin yeni versiyonu' olarak gördüğü sanal evrenlerin, alışveriş, sosyalleşme, bilgiye erişme, eğlenme, çalışma gibi birçok gündelik kavram için yepyeni deneyimler vaat ettiğine inanıyoruz.

Dünya sanal evrenler kurmaya odaklanıyor. Markaların da bu gelişmeleri takip ederek müşterilerinin bu yeni konseptlerden beklentilerini kavramaları ve ona göre adımlar atmaları gerekiyor. Beyzade Künefe olarak bu adımlarımızı platformların sunduğu olanaklar kapsamında ileri taşımaya ve sanal dünyada da deneyimleri iyileştirmeye odaklanacağız" diye konuştu.



"2016'DAN BU YANA GELENEKSEL TATLILARI MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ"



NFT ve metaverse projelerinde birlikte çalışan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Beyza Yüncüoğlu, markaların müşterileriyle temas ederken dijital mecraları da iyi değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Beyzade Künefe ile yaptığımız işbirliği ortak bir vizyonda uzlaşmayla mümkün oldu" diye konuştu.

Beyzade Künefe Ortağı Mahmut Saman ise sözlerini "2016'da hem imalathane hem de tatlı restoranı olarak açtığımız 5 katlı binamızda Gaziantep lezzetlerini İstanbullularla buluşturmak için başlayan lezzet yolculuğunda Beyzade, metaverse şubesinin ardından ikinci şubesini Karaköy’de açıyor.

Restoranlarımızda servis ettiğimiz ürünlerin malzemeleri, ait oldukları yörelerden taze bir şekilde temin ediliyor. 20'den fazla künefe, 10 çeşit kadayıf, günlük olarak Gaziantep'ten getirilen baklava çeşitlerimizle her damak tadına hitap etmeye gayret ediyoruz" cümleleriyle sonlandırdı.