Türkiye'de bir ilk: Yeni nesil mobil deneyimi

Türkiye'de bir ilk olan yeni nesil mobil deneyiminde, kullanıcıların dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilerine yönelik çözümler bir araya getirildi. Kullanıcılar, bu deneyimle, günümüzün en önemli ihtiyacı haline gelen mobil deneyime dijital üyelik anlayışıyla kolaylıkla sahip olarak "seçmeme özgürlüğü" yaşıyor. Uygulama kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor.

Yeni nesil mobil deneyimi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



"TAAHHÜT VE AŞIM ÜCRETİ YOK"

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Pandemiyle birlikte davranış ve alışkanlıklarımızda hızla dijitali benimsedik. Kullanıcı davranışları artık tamamen mobil internet üzerine kurulu. Bu öngörüden hareketle, Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdik." dedi.

Aksoy, taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan, yüzde 100 dijital ve kolay olan bu deneyimin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Kullanıcılar, başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden operatörün bayilerine gitmeden kolayca yönetebiliyor. İhtiyaç duyarlarsa, operatörün kişisel dijital asistanı TOBi'den tüm işlemler için 7/24 destek alabiliyorlar.

