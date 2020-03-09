Türkiye'de eğitim gören öğrenciler iş dünyasına fırsat olacak

DEİK açıklamasına göre, Türkiye, son dönemde; üniversite sayısı, araştırma merkezi sayısı, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında büyük bir değişim yaşıyor.

Son 10 yılda, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında okuyan uluslararası öğrenci sayısında büyük bir artış kaydedildi ve güncel rakamlara göre Türkiye, 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 172 bin uluslararası öğrencisiyle, bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri hâline geldi.

Türkiye, 2023 yılında 250 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor.



139 ülke bazlı, 5 sektörel ve 2 özel amaçlı olmak üzere 146 iş konseyiyle ticari diplomasi faaliyetleri yürüten DEİK ile 2019 yılında 167 ülkeden 146.600 burs başvurusu alan YTB arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, hem Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem de dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye’yi yakından tanıyan çalışan bulma fırsatı sağlayacak.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından İstanbul’da imzalanan iş birliği protokolüyle, iki kurum tarafından kararlaştırılacak ülkelerde Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türkiye mezunlarına yönelik sektörel iş ve kariyer fuarları düzenlenmesi ile mevcut fuarlara ortak katılım sağlanması gibi pek çok konuda işbirliği yapılmasını kapsıyor.



YTB Başkanı Abdullah Eren ve DEİK Başkanı Nail Olpak

İşbirliği ile ilgili bilgi veren DEİK Başkanı Nail Olpak, “DEİK olarak, YTB ile yaptığımız işbirliği kapsamında, Türkiye Bursları ile Türkiye’de okuyan öğrencilere staj imkânı verilmesi ve dış ticaret gibi konularda eğitim programları düzenlenmesi için ortak çalışma yapacağız.

DEİK İş Konseylerimiz ile düzenleyeceğimiz faaliyetlerde YTB işbirliği ile Türkiye Burslusu uluslararası öğrencileri bir araya getireceğiz. Dünya Türk İş Konseyi’mizin (DTİK) ve YTB’nin ayrı ayrı gerçekleştirdiği Diaspora Buluşmalarına patner olarak katılım sağlayacağız.

"PROTOKOLÜN ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"



DEİK olarak düzenleyeceğimiz ticaret heyetlerine ve alım heyetlerine ilgili ülkede ticaret yapan Türkiye Mezunu iş insanlarının da katılımını sağlamak üzere YTB ile birlikte hareket edeceğiz. Bu kapsamda yapılan işbirliği protokolümüzün dış ticaretimizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İşbirliği kapsamında, İş Konseylerimiz’le koordinasyon sağlayarak, hangi ülkeden hangi alanda çalışana ihtiyaç varsa buna göre hedef odaklı burslandırmalar yapılacak. YTB ile yaptığımız işbirliği geliştikçe hem Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem de dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye’yi yakından tanıyan ve uzmanlaşmış çalışan bulma fırsatı sağlayacak” dedi.



Yapılan işbirliğinin özellikle Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türkiye mezunlarına yönelik olduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, “YTB olarak, dünya genelinden yılda ortalama 150 bin civarında burs başvurusu alıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrencimiz mezun oldu.

Dünyanın dört bir tarafından burslandırdığımız uluslararası öğrencilerimizi Türkiye’nin ihracat hedefleri ve dış ticaret potansiyeli ile uyumlu hale getirmek adına DEİK ile kıymetli bir protokolü imzalamış olduk.

Protokol kapsamında DEİK iş konseyleriyle bilhassa hem sektörel bazda hem ülke bazında öğrencilerimizi buluşturacağız. Bunun yanında yine protokol bağlamında hem daha hedefe odaklı öğrenci burslandırmaları yapmayı hem de mezun olduktan sonra da öğrencilerimizin şirketlerimizde istihdamını sağlamayı amaçlıyoruz. İmzaladığımız bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.