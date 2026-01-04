Türkiye'de en çok hangi çiçek tercih edilyor? Tüik verileri açıkladı

Yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin eşlikçisi olan kesme çiçeklerin sıkça tercih edilse de üretim oranı bu yıl düştü. Kesme çiçek üretimi, geçen yıl 2024'e kıyasla yaklaşık yüzde 5,8 düşüş kaydederek 1 milyar 331 milyon 709 bin 272 adede geriledi.

Karanfil, bu dönemde 41,3 pay ve 827 milyon 699 bin 310 adetle Türkiye'de en çok üretilen kesme çiçek oldu. Karanfil, üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalmasına rağmen zirvedeki yerini korudu.

Üretimi en çok artan çiçek ise sümbül oldu. Bu dönemde sümbül üretimi yüzde 58,4 artarak 1 milyon 438 bine çıktı.

Kesme gül üretimi de yüzde 5,7 pay ve 114 milyon 431 bin 167 adetle üretimde ikinci sırada yer alırken, söz konusu üretim geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 azalış gösterdi.