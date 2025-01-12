Türkiye'de en çok tüketilen sebzede hastalık. 400 ton patates imha edildi, 2 bin 100 ton daha imha edilecek

Tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin’in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi’nde imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla tespit edilen patateslerin imha sırasında işlemleri yakında takip etti.

Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, imha işleminin yürütüldüğü Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Patateslerde bitki hastalığı tespit edildiğini belirten Kabaoğlu, şunları söyledi:

“Ülkemizde Tunus’a ihraç edilen ve Tunus’tan iade edilen 2 bin 500 patates müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine Taşucu limanı açığında bulunan gemiden numune alınıp Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan kontrol ve analiz sonucunda ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir. İmha işlemlerine başladık. Şuana kadar 400 ton imhası yapıldı. İade edilen ürünler tamamen imha edilecektir” dedi.