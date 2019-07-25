Türkiye İsrafi Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre bir yılda milli gelirin yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağı israf ediyoruz. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye'de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Hazırlanan rapor, Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve sebzede yaptığı israfın boyutlarını gözler önüne serdi.



Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberinde yer alan rapora göre, en büyük israf kalemlerinden biri enerji. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL'sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye'nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edildi.



Türkiye'de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı yüzde 25 olarak veriliyor. Bu yüzde 35 konutlarda enerji tasarruf sağlandığında Türkiye genelinde ayda yaklaşık 4 milyar kWh'lık bir tasarruf anlamına geliyor.

26 MİLYON TON GIDA



Raporda, gıda alanında Türkiye'de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi.



Ayrıca, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde olduğu vurgulandı.



GÜNDE 6 MİLYON EKMEK



Ekmek israfının ayrıca dikkat çektiği kaydedilen raporda, "Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretilmiş, tüketim ise 79 milyon civarında gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6 milyon ekmeğin günlük çöpe gittiği ifade edilmektedir. Bu oran üretilen ekmeğin yüzde 7'sine denk gelmektedir" denildi.



Türkiye genelinde kağıt-karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon ton. Kişi başı tüketim ise 70 kilogram. Her yıl kâğıt, karton ve yaşamsal ihtiyaçlarımız için kişi başı ortalama 7 adet ağaç tüketilmektedir.

DAMLAYAN MUSLUKTAN 11 MİLYAR TL KAYIP

Rapora göre, damlayarak akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep olmakta. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarındadır. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon konuttan sadece yüzde 10'unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 11 milyar TL'dir. Bir kişinin günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden olmaktadır. Bunu, nüfusun yüzde 20'sinin yaptığı hesaplandığında ülkemizin toplam kaynak kaybı yaklaşık 13 milyar TL oluyor.



SU GİDERİ 14 LİRA ARTTI



Bir ülkenin su zengini sayılması için kişi başına yıllık 8-10 bin metreküp su düşmesi gerekirken, Türkiye’de bu rakam 1.593 metreküp. DSİ verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye'nin kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelecek. Buna göre 2050 veya 2100 yılında Türkiye'yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi beklemekte. Bireyler arasında "51-100 TL arası su faturası ödeyenler (yüzde 51,6) en yüksek orandayken, aylık ortalama ödenen su faturası yaklaşık 79,50 TL. Hesaplamaya göre 1 yılda aylık su gideri 14,10 TL'lik bir artış göstermiştir.