Türkiye'de kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de haziranda kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artış gösterdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, mayısa kıyasla yüzde 16,4 azalışla 8 bin 765'ten 7 bin 330'a geriledi.
KAPANAN ŞİRKET SAYISI YILLIK BAZDA ARTTI
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,1 azalarak 2 bin 569 oldu. Mayısta 2 bin 921 şirket kapanmıştı.
Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, kapanan şirket sayısı da yüzde 27,1 artış gösterdi.
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