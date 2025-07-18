Türkiye'de kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye'de haziranda kapanan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artış gösterdi.

Türkiye'de kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, mayısa kıyasla yüzde 16,4 azalışla 8 bin 765'ten 7 bin 330'a geriledi.

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Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,1 azalarak 2 bin 569 oldu. Mayısta 2 bin 921 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, kapanan şirket sayısı da yüzde 27,1 artış gösterdi.

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