Türkiye'de kruvaziyer turizm tekrar yükselişe geçti

İstanbul, cruise gemilerinin o muhteşem tarihi yarımadada boy verdiği eski görüntülerine yeniden kavuştu. İstanbul çıkışlı turlarına yeniden başlayan Celestyal Cruises, Sarayburnu Limanı’na yanaştı. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, sezon sonuna kadar İstanbul çıkışlı 6 sefer yapacak geminin 2020’de açılacak Galataport’a gelen ilk gemilerden biri olacağı müjdesini verdi.

Atina’nın Pire Limanı’ndan hareket ederek İstanbul’a varan Celestyal Crystal; Sarayburnu Limanı’na demir attı. Gemide düzenlenen basın toplantısında uzun aradan sonra başlayan İstanbul çıkışlı turların kruvaziyer sektörü açısından önemi vurgulandı.

Celestyal Cruises Türkiye genel satış acenteliğini yapan Karavan Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz; Eylül sonu itibarıyla 2019’da Türkiye limanlarına toplam 271 cruise gemisi geldiğini, bu sezon sonunda Celestyal Cruises gemilerinin toplam 104 kez Türkiye limanlarına uğramış olacağını belirtti.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz

"TÜRKİYE LİMANLARINA EN ÇOK UĞRAK YAPAN CRUİSE ŞİRKETİYİZ"



Özgü Alnıtemiz, dünyada 28.5 milyon yolcunun cruise gemileriyle seyahat ettiğini belirterek ülkemizdeki tabloyu grafiklerle anlattı; son 5 yılda dünya cruise pazarı yüzde 20 büyürken ülkemizde de buna paralel hızlı büyüme trendinin 2016’dan sonra düşüşe geçtiğine, gelen cruise gemilerinin sayılarındaki çarpıcı azalmaya dikkat çekti:



‘’Yıllara göre baktığınızda gelen gemi sayısı 2015’te 1450’lerden 2018’de 247’lere kadar düşmüş. Ama 2019’un sektörümüz açısından umut veren bir yıl olduğunu söylemeliyiz, grafikte yükseliş trendi görüyoruz. Bu tabloda 2019 yılında toplam 104 kez olmak üzere Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan cruise firması olmak bizler için gurur verici. Baştan beri hep söylediğimiz gibi Celestyal Cruises Türkiye limanlarından hiç vazgeçmedi; bu iklime rağmen gemilerimiz hep düzenli olarak gelmeyi sürdürdü.

Bu sezon İstanbul ve Çanakkale limanlarını da rotamıza eklemiş olduğumuz için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz. Celestyal Cruises İstanbul’la yeniden buluştu; bu bizim için mutluluk verici. Eclectic Aegean adını verdiğimiz İstanbul çıkışlı turlarımız kasım sonuna kadar devam edecek.

Gemimiz her Salı günü Atina’nın Pire Limanı’ndan hareket ederek, Çarşamba günü öğlen saatlerinde İstanbul’a varacak. Çoğunluğu Amerikalı 1200 yabancı yolcusuyla birlikte Sarayburnu’na demirleyecek. İstanbul’da 1 günden fazla konaklama yaparken; yabancı yolcularımız Kapalıçarşı, tarihi yarımada ve Boğaz turlarına katılacaklar. Celestyal Crystal, buradan biniş yapacak yolcularını da alarak Çarşamba günü akşamı rotasını önce Çanakkale’ye, sonra Yunan Adaları’na çevirecek. Önce Volos’a uğrayacak; sonra da sırasıyla Santorini, Mikonos, Girit ve Atina.’’

"2020’DE GALATAPORT’A GELECEĞİZ, İSTANBUL SEFERLERİ ARTACAK"



Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Alnıtemiz, 2020 itibarıyla İstanbul’a seferlerin artacağını belirtti: ‘’Galataport açıldığında bu limana gelen ilk gemilerden biri yine Celestyal Cruises olacak. Yeni liman ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak, önemli bir hub haline gelecek. Türkiye limanlarını sadece Celestyal Cruises değil dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor. İstanbul ve Çanakkale bu açıdan kruvaziyer sektörü için iki önemli lokasyon. İstanbul uzak destinasyonun kesişme noktası. Özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcular için tercih sebebi olacak. Keza Çanakkale limanımız da öyle. Altyapı geliştikçe kruvaziyer sektöründe de yükseliş trendi artacaktır.’’

"YILDA 25 MİLYON EURO DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYORUZ"



Celestyal Crystal gemisinin Muses Lounge salonunda yapılan basın toplantısında kruvaziyer turizminin ülke ekonomisine katkısını da değerlendiren Alnıtemiz, ağırlığı Amerika ve Avrupa olmak üzere yılda 105 bin yabancı, 10 bin Türk yolcuyu gezdiren Celestyal Cruises’un Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 25 milyon euro döviz girdisi sağladığını kaydetti. Toplam pazarda 80 bin Türk cruise yolcusu olduğuna dikkat çeken Alnıtemiz şöyle konuştu:

‘’Celestyal Cruises’un temsilciliğini yapan, 50 yıllık kökleri olan Karavan Turizm olarak bir misyonumuz da ülkemizde cruise bilinirliğini artırmak, daha çok insanı cruise ürünüyle tanıştırmak. Celestyal Cruises turlarımızda yaptığımız memnuniyet anketleri bize gösteriyor ki Türk yolcularımızın yüzde 75’i ilk cruise seyahatini bizimle yapıyor. Her demografik yapıdan yolcumuz var, Anadolu’dan gelen misafirlerimizin çokluğu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türk cruiser’ların keşfetmeye meraklı ama cesaretlerinin henüz az olduğunu söylemeliyim.’’

VİDEO: KRUVAZİYER TURİZMİ CANLANIYOR

