Türkiye'de şirketlerin yarısından fazlası dijital becerilere sahip personel bulmakta zorlanıyor

İş süreçlerindeki verimliliği artırmak ve karar alma becerilerini iyileştirmek isteyen birçok şirket, son yıllarda nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilerden yararlanmaya başladı. İş dünyasında hızlanan dijital dönüşüm, 21. yüzyıl becerilerine sahip insan kaynağına talebi de artırdı.

Ipsos araştırma şirketi işbirliğiyle yürütülen Yetenek Dönüşümü Küresel Etki Raporu'nda ise yetişmiş insan kaynağına erişememenin, dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olduğu tespit edildi.

Şirketlerin %59’unun yeterli sayıda nitelikli çalışana sahip olmamanın iş üzerinde büyük ya da orta düzeyde bir etkisi olduğunu belirttiği raporda, mevcut çalışanların becerilerini iyileştirmenin en hızlı çözüm olarak görüldüğü kaydedildi.



Microsoft’un eğitim alanındaki önde gelen çözüm ortaklarından Spectrum Networks, 21. yüzyıl yetkinliklerine ihtiyaç duyan şirketlere çözüm sunabilmek için eğitim hizmetlerini Türkiye’ye de taşıdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Spectrum Networks Satış ve İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pournami Nair, “Dijital becerilere sahip çalışanlara duyulan ihtiyacın arttığı bu dönemde, şirketler yeni işe alım maliyetlerinin yerine mevcut çalışanlarının gelişimine odaklanıyor. Spectrum Networks olarak eğitim faaliyetlerimizi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tunus, Hindistan ve Singapur’daki ofislerimizin ardından Türkiye’ye de taşıyoruz” dedi.



ŞİRKETLERİN YARISINDAN FAZLASI DİJİTAL YETENEKLERE ERİŞMEKTE ZORLANIYOR



Değişen çalışan beklentileri sebebiyle işgücü piyasasının her geçen gün daha rekabetçi bir hal aldığını vurgulayan Pournami Nair, “IDC’ye (International Data Corporation) göre BT alanında personel ihtiyacının 2025’e kadar 68 milyona ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Microsoft’un bir araştırmasında Türkiye’deki kuruluşların yarısından fazlasının dijital becerilere sahip personel bulmakta zorlandığına dikkat çekiliyor.

Özellikle siber güvenlik alanında yetişmiş personele ulaşmanın güç olduğunun ifade edildiği raporda, büyük veri analitiği ve veri bilimi gibi yetkinliklere ihtiyacın da artacağı belirtiliyor. Spectrum Networks olarak Türkçe online ve yüz yüze kurslar verebilen, önde gelen ödüllü bir Microsoft partneri olarak, sertifikalı eğitmenlerle Türkiye’nin dijital yeteneklere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



6 AYDA BİNDEN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM



Kuruluşların yönetim kademesindeki çalışanlarına ve BT ekiplerine 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun yetkinlikler kazandırmak için özel eğitim programları tasarladıklarını vurgulayan Spectrum Networks Satış ve İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pournami Nair, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Spectrum Networks olarak altı ayda Azure odaklı eğitimler düzenledik. Modern İşyeri, İş Uygulamaları, SCI Güvenliği, Uyumluluk ve Kimlik ve Microsoft Azure Veri/Yapay Zeka, Uygulamalar ve Altyapı çözümleri gibi Microsoft yetkinlikleri konusunda binden fazla kişiye Türkçe dilinde eğitim verdik.

İhtiyaçlara özel tasarlanan programlarımızla şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak Türkçe Microsoft eğitimleri sunuyoruz.

Katılımcılar, Veri ve Yapay Zeka, Uygulamalar ve Altyapı başlıklarını kapsayan Microsoft Azure’un yanı sıra Modern İşyeri, İş Uygulaması (Dinamik) ve SCI (Güvenlik, Uyumluluk ve Kimlik) dahil olmak üzere tüm Microsoft yetkinliklerini etkileşimli eğitimlerde kazanabiliyor."