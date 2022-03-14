Türkiye'den ABD'ye ziyaret: Ekonomik ilişkiler görüşülecek

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, ABD'de Ticari Diplomasi Etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye'den üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet bugün Amerika'ya gidiyor.

18 Mart'a kadar Washington ve New York'ta, ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TİM tarafından ortak düzenlenen ve dört gün sürecek programın, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.