Türkiye'nin E-Ticarette önde gelen markaları ETİD ve Google iş birliğiyle düzenlenen E-Ticaret Zirvesi'nde buluştu

Türkiye’de e-ticaret sektörüne büyük katkı sağlayan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Google iş birliğinde düzenlenen E-Ticaret Zirvesi’nde, sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi. ETİD ve Google’ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Google Türkiye Direktörü Mehmet Keteloğlu ve TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar gerçekleştirdi. Zirvede Google’ın e-ticaret sektörüne yönelik gerçekleştirdiği Çok Kanallı Perakende Araştırması’nın sonuçları da açıklandı.



Emre Ekmekçi - ETİD Yönetim Kurulu Başkanı

Zirvede NTV Ekonomi sunucusu Berfu Güven’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Ticaretin Geleceği ve İnovasyon” panelinde Getir Kurucu ortağı Tuncay Tütek, Insider Kurucu Ortağı ve Türkiye Ülke Müdürü Ali Can Kamiloğlu, Rubi Brands Kurucu Ortağı İrtek Uraz ve Vivense Özel Projeler Yöneticisi Yusuf Sire bir araya geldi.

ZİRVE PANELLERLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ



Zirvede Google Türkiye Perakende ve Teknoloji Sektör Yöneticisi Gökçe Üzümcü moderatörlüğünde gerçekleşen “E-Ticaretle Büyüyen Çok Kanallı Perakende” panelinde Beymen Grup E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy, MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, e-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu ve LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş pandemi sonrası mağazaların tüketici deneyiminde değişen rolünü masaya yatırdı. PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “E-İhracatla Sınırların Ötesinde Büyüme” panelinde UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karaca ve Trendyol CMO’su Erdem İnan e-ihracat odaklı büyüme modeli, e-ihracatın Türkiye’nin dijital ekonomisine katkıları ve e-ticaret şirketlerinin ajandalarındaki e-ihracat gündemini katılımcılarla paylaşıldı. Zirve kapsamında düzenlenen Teknoloji Yazarı ve TV Sunucusu Ahmet Can’ın moderasyonunda düzenlenen “E-Ticareti Büyüten Kadın Gücü” panelinde ise Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, Mumsy Natural Kurucusu Esra Karakış, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Selen Erdeniz ve Kadınların Elinden Kurucu Ortağı Hande Dumrul e-ticaretin sağladığı fırsat eşitliği ve kadın girişimcilerin dijital dünya yolculuklarını anlattı.

GOOGLE ÇOK KANALLI PERAKENDE ARAŞTIRMASI SONUÇLARI



Google’ın pandemi sonrası değişen perakende ve tüketici dünyasının güncel durumunu incelemek amacıyla gerçekleştirdiği Çok Kanallı Perakende Araştırması sonuçları zirvede paylaşıldı.

Almanya, Hollanda, Belçika, Türkiye, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan oluşan 8 ülkeden ve 137 perakendecinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre çok kanallı alışveriş, tüketicilerin daha iyi satın alma kararları vermesini sağlamak için en iyi perakende ve online ürünlerini bir araya getiriyor, bu yüzden alışveriş yapanların yüzde 62’si çok kanallı alışverişi tercih ediyor.

Araştırmaya göre Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 91’i mağazada alışveriş yapmadan önce de online olarak araştırma yapıyor ve alışveriş yolculuğuna online olarak başlıyor.

Alpagut Çilingir - Google Türkiye Perakende Sektör Direktörü

"E-TİCARET TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İTİCİ GÜCÜDÜR"

E-ticaret zirvesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu sene ETİD olarak 15. yılımızı kutluyoruz. Aynı zamanda Google’ında Türkiye’deki 15 yılı. Pandemiyle beraber biz bir aydınlanma dönemi yaşadık. E-ticaretçiler zaten bu işe baş koymuşlardı ama sektörün dışındaki paydaşlarımız da bu konuya ağırlık vermeye başladı. Artık şirket yöneticileri de KOBİ’lerimiz de e-ticarete ağırlık vermesi gerektiğini biliyor. Biz de elimizden geldiğince bu konuda rehberlik etmeye çalışıyoruz. E-ticaretin büyümesindeki en büyük etken arz talep dengesi. Türkiye’deki tüketiciler dijitalleşmeye her zaman hazırdı. KOBİ ve firmaların e-ticarete hızlı adapte olmasının bu arz talep dengesini sağladığını söyleyebiliriz. E-ticarete yıkıcı güç şeklinde yaklaşılıyor. Bizim görüşümüz e-ticaretin itici güç olduğu yönünde. Bugün e-ticaret sebebi ile kendini dönüşüme zorlamamış sektör yok. Lojistikten, kargoya, reklamdan hizmet sektörüne kadar bütün sektörler dijital tüketiciye nasıl hizmet veririm konusuna odaklanmış durumda. Dolayısıyla bu itici gücün etkisiyle biz bu dönüşümü bir katalizör olarak görüyoruz” dedi.



Konuşmasında e-ticaret yasa taslağına da değinen Ekmekçi, “Hepinizin bildiği üzere önümüzde önemli bir yasa tasarısı var. En son e-ticaret yasası 10 sene önce yayınlanmıştı. Perakendeci ve e-ticaretçi tanımlarının birlikte hareket edeceği birleştirici bir tanımlamanın yer alacağı yapıcı bir yasa olmasını umuyoruz. Sektör ve paydaşlarımızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak daha dengeli bir mekanizma oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Ortak istişare ortamının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dernek olarak hep birlikte e-ticaretimizi günden güne güçlendirmek için birçok çalışma yaptık bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Sektörün önündeki fırsatları değerlendirerek sektör temsilcileri ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye’den çok başarılı örnekleri olan unicornlar ve decacornlar çıkardık. Borsa İstanbul’un ilk 100 firmasına eşdeğerde e-ticaret devleri yarattık ve yaratmaya devam edeceğiz. Özellikle Çin’deki bu tedarik zinciri sorunundan sonra önümüzdeki en büyük fırsat e-ihracat. Türkiye’de bu krizi fırsata çevirebilecek firmalar var ve Türkiye bu açıdan çok kıymetli bir jeopolitik konumda yer alıyor” şeklinde konuştu.

"HER 10 KOBİ'DEN 9'U GOOGLE İLE İŞİ BÜYÜTÜYOR"



Ülkemizde ticaret denildiği zaman artık akla e-ticaretin gelmesinin e-ticaret alanının ne kadar büyüdüğünün önemli bir göstergesi olduğunu söyleyen Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google’ın e-ticaret alanına katkılarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Pandemi öncesinin 7 katına çıkarak neredeyse 500 bine ulaşan e-ticaret sektöründeki işletme sayısı bu alandaki potansiyelin ve büyüme hızımızın önemli bir göstergesi. Google olarak hizmet ve ürünlerimizle bu başarı tablosunda bir nebze de olsa katkımız olduğunu bilmek bizim için gurur verici. Google olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı sağlayarak dünyanın içerisinde olduğu dönüşüm rüzgarında Türkiye’nin yerini almasına yardımcı oluyor, işletmelerimizin rekabet gücünü artması için çalışmaya devam ediyoruz. IPSOS’la yakın zamanda yaptığımız bir araştırmaya göre bugün her 10 KOBİ'den 9'u Google Arama ürünlerinin işini büyüttüğünü söylüyor, 1 milyondan fazla işletme Google İşletme Profili sayesinde Arama ve Haritalar'da müşterileri ile ücretsiz olarak hızlı bir şekilde etkileşime geçebiliyor. Bu durum da hepimizin yakından tanık olduğu hızlı büyümeyle sonuçlanıyor. Sektörün büyümesine katkı sağlamak ve Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek e-ticaret alanının ve dolayısıyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Mehmet Keteloğlu - Google Türkiye Direktörü

ETİD HAKKINDA



ETİD 100’e yakın üyesiyle, Türkiye’nin e-ticaret alanındaki ilk ve en büyük sivil toplum kuruluşu olarak 15 yıldır gerçekleştirdiği iş birlikleri ve çalışmalarla birlikte Türkiye’de e-ticaretin sağlıklı büyümesi için çalışmaya devam ediyor. Türkiye’nin e-ticaret hacminin yüzde 95’ine dokunarak, KOBİ’lerin e-ticarete kazandırılması, e-ihracatın büyütülmesi ve e-ticarette inovasyonun desteklenmesini misyon edinen ETİD, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlıyor.

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