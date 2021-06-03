Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 884 milyon 168 bin kilovatsaatle 27 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 602 milyon 282 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta gerçekleşti.



Elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 20,3 artarak 24 milyar 899 milyon 113 bin kilovatsaat oldu.



Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,3'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 27,6'sı doğalgaz santrallerinden, yüzde 15,84'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.



Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,3, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.



ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 1,33 ARTTI

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,33 artarak 210 milyon 703 bin kilovatsaatten 213 milyon 510 bin kilovatsaate yükseldi.



Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 177 artarak 333 milyon 928 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın mayıs ayında 120 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

