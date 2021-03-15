Türkiye’nin en büyük solar portföy sahibi Esenboğa Elektrik oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kinesis Enerji Yatırımları AŞ’ye ait Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilen ve kurulan 39 adet güneş enerjisi santralini satın almak üzere Kinesis AŞ Yatırımları ve Kinesis Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İnanoğlu ile sözleşme imzalandı.

Toplam 61,68 MWp’lık kurulu güce sahip Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olan güneş enerjisi santrallerin ürettiği elektrik, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 dolar-cent/kWh fiyatla alım devlet alım garantisi ile satılabilecek.

Satın alınan 39 adet güneş enerjisi santraliyle birlikte kurulu GES gücünü yüzde 110 arttırarak 118,03 MWp’ye ulaştıran Esenboğa Elektrik’in, 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 dolar satış geliri ile 12.760.000 dolar net gelir beklediği bildirildi.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim AŞ ile Bosphorus Yenilenebilir Enerji AŞ üzerinden gerçekleştirilen satın alma işlemi sonrasında grubun toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması ve yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri hedeflenirken 23.580.000 USD net gelir elde etmesi bekleniyor.



