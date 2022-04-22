Türkiye'nin en güçlü sürdürülebilir iş buluşması ‘Yeşil İş Zirvesi’ 9. yılında

Küresel iklim krizi ve pandemi, yeni riskler ve kaygıları ortaya çıkarırken, sürdürülebilir iş dönüşümünün ne derece acil ve önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi.



Bununla birlikte içinde bulunduğumuz değişim çağının, iddialı hedefleri hem kısa hem de uzun vadeli aksiyonlara dönüştüren ve pazara yenilikler sunan strateji, yatırım, inovasyon ve iş birliği fırsatlarını da beraberinde getirdiği görüldü.



Pandemi sonrası değişim çağına başarılı bir geçişle birlikte , küresel yaklaşımlar ve atılacak somut adımlar için izlenmesi gereken yol haritaları, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 25-26 Mayıs tarihlerinde 9. kez düzenlenecek Yeşil İş Zirvesi’nde değerlendirilecek.



‘Yeşil Dönüşümün Paradigmaları’ temasıyla gerçekleşecek zirve, küresel ve yerel iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasını bir araya getirecek. Yeni dünya düzenine yön veren paradigmaların tartışılacağı ve dijital olarak düzenlenecek Zirve’de İklim değişikliği, karbonsuzlaşma, net sıfır, sürdürülebilir finansman ve ESG, tedarik zinciri dönüşümünün yanı sıra inovasyon ve dijitalleşme kulvarları yer alacak.



Konferansın ana medya sponsorluğunu NTV üstleniyor.

