Türkiye'nin ilk FSRU'su Hatay'a gidiyor

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerinden derlenen bilgilere göre, 3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Hatay'a doğru ilerliyor.



Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin, yarın öğlen saatlerinde Hatay Dörtyol'a ulaşacağı tahmin ediliyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.



GÜNLÜK 28 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA KAPASİTESİ



Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.



Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.



Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.



Türkiye, doğalgaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğalgazı depolamayı hedefliyor.

