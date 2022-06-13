Türkiye’nin ilk organik pazarı 16 yaşında

Türkiye’nin ilk ekolojik pazarı olan “Şişli %100 Ekolojik Pazar”, Haziran 2006’da, 45 tezgah ve organik ürün sertifikası sahibi 23 üreticinin katılımıyla açılmıştı. Ekolojik tarımın yaygınlaşması için yeni bir model oluşturan Şişli %100 Ekolojik Pazar’da, 16 yılda, çoğunluğunu üreticilerin oluşturduğu esnaf sayısı 83’e, tezgah sayısı ise 330’a yükseldi. Şişli %100 Ekolojik Pazar kuruluşundan bu yana, Türkiye çapında art arda açılan ve sayısı 16’yı bulan diğer organik pazarların öncüsü ve modeli oldu.



Pazar, bugüne kadar oluşturduğu model sayesinde Ankara, Afyon, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin ve Zonguldak gibi Türkiye’nin birçok farklı noktasından 900’ün üzerinde taze sebze ve meyve üreticisinin organik ürünlerini İstanbul halkı ile buluşturuyor.



Şişli’nin ardından, İstanbul’un Kartal ve Bakırköy gibi farklı ilçelerinde, İzmit ve mevsimlik olarak Kayseri, Kocasinan’daki beş ayrı noktada %100 Ekolojik pazarlar kuruldu.

HAFTALIK 17 TON



100 Ekolojik Pazarlar, 2006’ya kadar ihracat odaklı olan ekolojik ürün sektöründe iç pazarın gelişmesini sağladı. Süt türevi ürünlerin, istiridye mantarının, elma pekmezinin, hurmanın, siyez ve karabuğday ununun, safranın ve daha pek çok yeni ekolojik ürünün iç pazarda satılabilmesine öncülük etti. Şişli’de kurulduğu ilk yıl 3-5 ton civarında olan haftalık taze sebze ve meyve satışları bugün, haftalık ortalama 17 ton, yılda yaklaşık 860 tona kadar ulaştı.