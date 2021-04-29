Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı

Türk yatırımcılar ilk çeyrekte 44,3 ton külçe altın aldılar. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 23,3 ton seviyesindeydi.

İlk çeyrekte Türkiye'de külçe ve sikke altına yatırım 18,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu, bir çeyrek dönemde görülen en yüksek ikinci yatırım olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk yarısında altında 14,8 milyar TL yatırım yapılmıştı.



Türkiye'nin mücevher olarak altın talebi de 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9 tona yükseldi. Ancak, mücevher amaçlı altın talebi 2019 ilk çeyreğin yüzde 6 altında kaldı.