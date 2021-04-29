Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye'nin külçe ve sikke olarak altın talebi 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandı.

NTV Haber 29.04.2021 - 10:04

Türkiye'nin külçe altın talebi ikiye katlandı

İlişkili Haberler

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Türk yatırımcılar ilk çeyrekte 44,3 ton külçe altın aldılar. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 23,3 ton seviyesindeydi.

İlk çeyrekte Türkiye'de külçe ve sikke altına yatırım 18,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu, bir çeyrek dönemde görülen en yüksek ikinci yatırım olarak kayıtlara geçti. 2020 yılının ilk yarısında altında 14,8 milyar TL yatırım yapılmıştı.

Türkiye'nin mücevher olarak altın talebi de 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9 tona yükseldi. Ancak, mücevher amaçlı altın talebi 2019 ilk çeyreğin yüzde 6 altında kaldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...