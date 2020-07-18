Türkiye'nin Otomobili fabrikasına ilk harç

Türkiye’nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri inşaatı için tören düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Hara bölgesine yapılacak fabrikanın temel atma töreni için bölgeye geldi.



Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılıyor.

Tören Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş'ın konuşmasıyla başladı

Şu sıralar törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyasına başladı. Otomobilin kaputu da farı da var manşetleriyle kendi aşağılık komplekslerini ortaya koydular.

Tüm çabalarına rağmen projede hiçbir kusur bulamadılar. Milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için corona virüs salgınına rağmen çalıştık çabaladık. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, millet bahçeleri ve eserler ülkemizin dört bir yanında yükseldi.

Türkiye'nin Otomobili Fabrikası ise yatırım zincirimizin altın halkası. Bugün yeni bir yatırım sevinci değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. otomobili tanıttığımızda bunlar nerede üretilecek diye soranlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değil. Fabrika algısını değiştirecek devasa bir üretim yeri. Fabrikamız doğrudan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.

Dünyada tüm başarıların arkasında azim cesaret mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engel hatta ihanetlerle doludur. Tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülke idealimiz bir türlü gerçeğe dönüşmedi."

Erdoğan'ın öncesinde Varank söz aldı. "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak" diyen Varank şöyle devam etti:



"Türkiye'nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok ötesinde bir proje. TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor. Yenilikçi projeler için büyük paralara gerek yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse kapılar açılıyor. Bu işe liderlik eden asıl sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

400 bini aşkın kişi #YenilikteBenDeVarım dedi.



Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’#TOGG pic.twitter.com/hFQ6ZoKrPo — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2020

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) da tören öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda; "YenilikteBenDeVarım" adlı kampanyaya 400 binden fazla kişinin katıldığı duyuruldu.





Kampanya ile aynı isimli internet sitesine girenler, inşaat temeline yerleştirilen özel bir kapsül ile adlarını temele yazdırabiliyor.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN HİKAYESİ