Türkiye'nin otomobili için temel atma töreni

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek.

ntv.com.tr 18.07.2020 - 14:50

Türkiye'nin otomobili için temel atma töreni

Türkiye'nin otomobilinin fabrikası için bugün temel atma töreni yapılacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki  Askeri Hara bölgesine yapılacak fabrikanın temel atma törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

Saat 17.30'da başlayacak törende, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) da tören öncesi bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda; "YenilikteBenDeVarım" adlı kampanyaya 400 binden fazla kişinin katıldığı duyuruldu.

Kampanya ile aynı isimli internet sitesine girenler, inşaat temeline yerleştirilen özel bir kapsül ile adlarını temele yazdırabiliyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN HİKAYESİ

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