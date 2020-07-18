Türkiye'nin otomobili için temel atma töreni

Türkiye'nin otomobilinin fabrikası için bugün temel atma töreni yapılacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Hara bölgesine yapılacak fabrikanın temel atma törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

Saat 17.30'da başlayacak törende, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak.

400 bini aşkın kişi #YenilikteBenDeVarım dedi.



Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’#TOGG pic.twitter.com/hFQ6ZoKrPo — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2020

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) da tören öncesi bir paylaşım yapıldı.



Paylaşımda; "YenilikteBenDeVarım" adlı kampanyaya 400 binden fazla kişinin katıldığı duyuruldu.



Kampanya ile aynı isimli internet sitesine girenler, inşaat temeline yerleştirilen özel bir kapsül ile adlarını temele yazdırabiliyor.



TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN HİKAYESİ