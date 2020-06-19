Türkiye'nin satınalma gücü paritesi 5 puan geriledi

Türkiye'nin satınalma gücü paritesi geçen yıla oranla gerileyerek 61 değerine indi. Kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla endeksi 2018'de 66 seviyesindeydi.

Satınalma gücü geçen yıl Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının yüzde 39 altında kaldı. Bir önceki yıl endekste Türkiye'nin altında yer alan Hırvatistan ve Romanya ise bu kez üst sıraya çıktı.

Satınalma gücü en yüksek ülke 261 puan ile Lüksemburg, en düşük ülke 31 puan ile Arnavutluk oldu.

SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ NEDİR?



Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranı. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilip, uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

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