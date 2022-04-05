Türkiye'nin tatil rotaları NFT'lerle tanıtılıyor

Blokzinciri teknolojisi üzerine temellenen ve değiştirilemez dijital varlıkları tanımlayan NFT (non-fungible token) konsepti, sanatı olduğu kadar markaların müşterileriyle iletişim kurma biçimini de değiştirdi.



Büyüyen kripto ve blokzinciri topluluğuna alternatif bir kanaldan erişmek isteyen birçok küresel marka NFT projelerine imza atarken, Türkiye'den bir seyahat acentesi bu trendin öncülerinden oldu.



Bugün Nereye Gidelim platformu, George Lucas'ın 45 yıl önce başlattığı kült bilim kurgu serisi Star Wars'un karakter ve sahnelerinden ilhamla ülkemizin sevilen tatil rotalarını NFT serisine dönüştürdü.



Projeyle ilgili ayrıntıları paylaşan Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, "Türkiye'nin tatil platformu olarak, hayata geçirdiğimiz NFT projemizle özlediğimiz tatil aktivitelerini yenilikçi bir konseptle bir araya getirmeyi amaçladık.



Bu kapsamda bungalov, kiralık villa, tiny house tatil seçeneklerini ve kiralanabilir motoryatları, Star Wars serisinin öne çıkan karakter ve sahneleriyle birleştirerek etkileyici kolajlar ürettik. Bu kolajları dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea'de sergiliyoruz" dedi.

"TURİZM ROTALARININ TANITIMINI AMAÇLIYORUZ"



NFT konseptinin dijital görünürlüğünü önemseyen markalar için önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çeken İlker Kulaksız, "Ülkemiz Muğla, Kaş, Fethiye, Bodrum, Marmaris gibi onlarca eşsiz tatil destinasyonuna ev sahipliği yapıyor.



Biz de bu bölgelerde bungalovlarla, kiralık yatlarla, müstakil evlerle hizmet veriyoruz.



Özellikle genç müşterilerimizle bağlılığımızı artırabilmek için duyurduğumuz projemizle, bu doğal güzelliklerin, tatil seçeneklerinin ve hizmetlerimizin yaz aylarıyla birlikte daha çok kişiye yaratıcı bir yolla ulaşabilmesini hedefledik" ifadelerini kullandı.



"STAR WARS SERİSİ İLHAM KAYNAĞIMIZ OLDU"



Projeyi tasarlarken, dijital teknolojilere, sosyal medyaya ve tüketici beklentilerine daima öncelik veren bir şirket olarak NFT gibi yenilikçi bir konseptin en uygun yol olduğu içgörüsünden hareket ettiklerini dile getiren İlker Kulaksız, NFT koleksiyonları oluşturmak için doğru konsept seçiminin önemini de vurguladı.



BUNGALOVDA DARTH VADER, HAVUZ BAŞINDA HAN SOLO, SALINCAKTA BABY YODA



Kullanıcılara avantajlı fiyatlarla villa, ev ve yat kiralama seçenekleri sunduklarını belirten İlker Kulaksız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:



"Proje kapsamında sergilediğimiz eserleri inceleyenler, Droid'in de aralarında olduğu Star Wars karakterlerine eşlik eden Gümüşlük'teki bir günbatımına ya da galaksiler arası gezen bir motoryata rastlayabiliyor.



Havuz başında kokteylini yudumlayan Han Solo ya da bir koyda güneşlenen Darth Vader ve Baby Yoda, etkileyici mizansenler oluşturuyor.



Galaksi görsellerini ve Star Wars sahnelerini, eşsiz güzelliğiyle öne çıkan Marmaris, Bozburun ya da her mevsim güzel olan Gümüşlük gibi tatil rotalarındaki bungalovlarla ve motoryatlarla bir araya getiren hareketli ve sabit kolajlar, dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea’de görülebiliyor.



Önümüzdeki dönemde de koleksiyonumuzu başka NFT'lerle genişletmeyi ve yeni NFT koleksiyonları duyurmaya, hizmetlerimizi son teknolojinin sunduğu inovatif araçlarla tanıtmayı sürdüreceğiz."