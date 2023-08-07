Türkiye’nin yeni ‘unicorn’ adayı Easyapp 19.6 milyon TL yatırım aldı

Dijital dönüşüm için mobil odaklı çözümler geliştiren Taptoweb Bilgi Teknolojileri A.Ş. katma değerli yeni mobil uygulaması Easyapp, SPK onaylı Fonangels platformu üzerinden çıktığı kitle fonlama turunda 475.000.000 TL değerleme ile 19.6 milyon TL tohum yatırımı alarak son yılların en çok yatırım alan yazılım şirketi oldu.



Easyapp’in 19.6 milyonluk yatırım turu büyük ilgi gördü



100’ü nitelikli yatırımcı olmak üzere toplamda 713 yatırımcının katıldığı fonlama turu büyük ilgi gördü. Fonlamaya, katılanlar arasında Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fonangels GSYF de bulunuyor.



Easyapp aldığı yatırımla inovasyon ve büyümeye odaklanacak



Easyapp topladığı 19.6 milyon TL fon ile inovasyon ve büyüme stratejilerine odaklanacak. Böylece Easyapp, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa ve ABD pazarlarındaki müşteri kitlesini genişletecek.



Easyapp, Taptoweb çatısı altında katma değerle üretildi



Easyapp alanında kritik öneme haiz birçok projeye imza atan Taptoweb çatısı altında katma değeri yüksek teknoloji olarak yerli ve milli imkânlarla üretildi.



Easyapp, erişilebilirlik problemlerini ortadan kaldırıyor



Taptoweb CEO’su Enes Zahid Urhan, Easyapp’in uygulama pazarındaki erişilebilirlik problemlerini ortadan kaldırdığını söyledi.



Easyapp, yazılım ve teknik bilgiyi ortadan kaldırıyor



Google Play ve App Store’da yayına giren Easyapp, uçtan uca çözümler sunan “dijital dönüşüm sihirbazı” olarak tanımlanıyor.



Easyapp ile işletmeler ve bireyler, no-code çözümlerin ötesinde no-knowledge yapısıyla sadece yazılım değil teknik bilgi de gerektirmeden mobil uygulamalarını, web sitelerini büyük oranda zaman ve bütçeden tasarruf ederek tüm mobil cihazlarda kolayca oluşturabiliyor.



Easyapp’in öne çıkan özellikleri



Onlarca farklı kategoride uygulamalar hazırlamaya olanak tanıyan Easyapp, önizleme, uygulama marketleri ve web’de yayınlama özellikleri ile öne çıkıyor.



Ayrıca işletmeler ve bireyler Easyapp ile oluşturdukları uygulamalarda kullanıcı eğilimlerini ölçümleme gibi analizlerden de yararlanabiliyor. Enes Zahid Urhan: Easyapp, işletme ve bireylerin dijital dönüşümünü kolaylaştırıyor



Easyapp’in aldığı 19.6 milyon liralık tohum yatırıma ilişkin konuşan Taptoweb Kurucusu ve CEO’su Enes Zahid Urhan, “Easyapp, teknik veya yazılım bilgisi gerektirmeden mobil cihazınızda uygulama oluşturmayı sağlayarak işletmeler ve bireylerin dijital dönüşümünü kolaylaştırmayı hedefliyor. Yatırım turundan elde ettiğimiz kaynakları, inovasyon ve büyüme stratejilerimize odaklanmak için kullanacağız. Uygulama oluşturma deneyimini daha da kolaylaştırarak başta Türkiye, Avrupa ve ABD pazarları olmak üzere müşteri kitlemizi genişletecek ve kısa zamanda pazarda güçlü bir dominasyon sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.