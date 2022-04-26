Türkiye'nin yeşil taksonomisi hazırlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile gerçekleştirdiği AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “İklim Kanunu ile 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Sektörlerimize finansal desteklerin de içinde olduğu, yine emisyon ticaret sistemi ile karbon fiyatlandırma sistemiyle de kirletenin ödediği, az kirletenin ödüllendirildiği bir süreci yürüteceğiz” açıklamasını yaptı.



Bakan Kurum, bu yıl içinde yapılacak COP 27. Taraflar Toplantısı öncesi Ulusal Katkı Beyanı’nı güncelleneceklerini de aktararak seragazı azaltımı noktasında emisyon ticareti sisteminin hayata geçirileceğini, yeşil finansmanın artırılması, yeşil yatırımlarla bu noktada buluşması için de Türkiye’nin yeşil taksonomisini oluşturduklarını söyledi.



“AVRUPA’NIN YEŞİL HİDROJEN KAYNAĞI TÜRKİYE OLABİLİR”



Kurum, hidrojen konusunda işbirliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, işbirliğini artırma noktasında da Timmermans ile görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti. “Avrupa’nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir. Bu noktada AB ile ortak bir çalışma yürütebiliriz” dedi.

