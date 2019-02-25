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Türkiye'ye 2018'de gelen doğrudan yatırım tutarı belli oldu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı" dedi.
Ermut "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
Geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülke Hollanda ve Azerbaycan oldu.
"OTOMOTİVDE YENİ OYUNCULAR GELEBİLİR"
Ermut, otomotiv sektöründe piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacağını, yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabileceğini belirtti.