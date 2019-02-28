Turizm Bakanlığı, ocak ayına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.



Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak ayında yüzde 5,33 artışla 1,54 milyon kişi oldu.



Ocakta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8,69 pay ve 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7,30 pay ve 112 bin 376 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 6,63 ve 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.



Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 34,2 artışla 91 bin 720 kişi oldu ve yüzde 5,96'lık pay ile beşinci sırada yer aldı