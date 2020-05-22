Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99.3 azaldı

Corona virüs salgını etkisinin en güçlü hissedildiği ay olan nisanda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 düşüş yaşandı.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 oranında bir azalış göstererek 24 bin 238 oldu.



Açıklamada şöyle denildi:



"Nisan ayında ülkemize gelen 24 bin 238 yabancı ziyaretçinin 2 bin 557 (yüzde 10,55) günübirlikçidir. Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:



1-Edirne yüzde 48,89 (11 bin 850)

2-Artvin yüzde 12,76 (3 bin 93)

3-Kilis yüzde 9,48 (2 bin 297)

4-Samsun yüzde 7,79 (bin 889)

5-İstanbul yüzde 3,96 (960 )



2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 azalış kaydedildi.

2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 azalış göstererek 4 bin 262

882 oldu.



2020 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen 4 milyon 262 bin 882 yabancı ziyaretçinin 32 640 (yüzde 0,77) günübirlikçidir.



Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.



1-İstanbul yüzde 55,23 (2 milyon 354 bin 246 )

2-Edirne yüzde 12,95 (552 bin 111 )

3-Antalya yüzde 10,13 (431 bin 675 )

4-Artvin yüzde 8,27 (352 bin 655 )

5-Ankara yüzde 1,92 (81 bin 958 )

VİDEO: SOSYAL TEMASSIZ TATİL ARAYIŞI