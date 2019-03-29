Turizm Bakanlığı, şubat ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısını açıkladı.



Buna göre, Türkiye'ye şubatta yüzde 9,38 artışla 1,67 milyon kişi geldi.



Yılın ilk iki ayında ziyaretçi sayısı yüzde 7,4 artışla 3,2 milyon kişi oldu.



Şubat'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8,42 pay ve 140 bin 669 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8 pay ve 133 bin 612 kişi ile ikinci, Gürcistan yüzde 7,21 ve 120 bin 364 kişi ile üçüncü sırada yer aldı



Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 33,2 artışla 87 bin 741 kişi olarak belirlendi

