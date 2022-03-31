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TÜRSAB: Çok kötü bir sezon beklemiyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022 hedeflerini tam tutturamayabileceklerini ama çok kötü bir sezon da beklemediklerini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 12:17

TÜRSAB: Çok kötü bir sezon beklemiyoruz

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kentteki bir otelde düzenlenen programda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, gazetecilere, ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin o bölgeden gelen turistler açısından belirsizliğe neden olduğuna işaret etti.

Rusya'dan tam kapasite olmasa da belirli sayıda turist beklediklerini belirten Bağlıkaya, "Tüm kamu görevlileri bu işin çözümü için uğraşıyor. Oradaki Türk tur operatörü arkadaşlarımızın operasyon yapması anlamında sıkıntılar var ama mümkün olduğu kadar kısa sürede bu sorunun önemli bölümü çözülmüş olacak. Hep beraber onu bekliyoruz" dedi.

"BARIŞ NE KADAR HIZLI SAĞLANIRSA O KADAR İYİ"

Ukrayna'dan bu yıl turist beklemenin gerçekçi olmayacağına dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"2022 hedeflerimizi tam tutturamayacağız büyük ihtimalle ama çok kötü bir sezon beklemiyoruz.

İnşallah bir an evvel savaş biter, çatışma biter, her şey geride kalır, bizim de oradaki eksiklerimizi başka pazarda telafi etme şansımız olur. Belirsizliğin bir an önce bitmesi gerekiyor. Martın sonu geldi. Bundan sonra yapılacak rezervasyonların hepsi son dakika rezervasyonu olacak."

Bağlıkaya, Avrupa pazarında ise ciddi bir sıkıntı bulunmadığını dile getirerek, "İngiltere ve Almanya iyi gidiyor ama her şey bu taraftaki Ukrayna ve Rusya arasındaki barışın ne kadar hızlı sağlanacağı ile doğru orantılı olacaktır" ifadesini kullandı.

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