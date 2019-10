"TÜRSAB Rota" projesi başlıyor

TÜRSAB'ın iç turizm pazarını hareketlendirmek için hayata geçirdiği dijital proje "TÜRSAB Rota"nın lansmanı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katıldığı toplantı ile gerçekleştirildi.



Tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak, üye bölge acentalara katkı sağlaması beklenen proje ile seyahatseverlere de TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun ve çok farklı tur paketlerinin sunulmasına aracılık edilecek.



Rota projesi, dijital dönüşüm çağında, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmayı daha da kolaylaştırmak için Türkiye'nin her köşesindeki farklı ve özgün tur ve seyahat seçeneklerini üyeleri aracılığıyla tüketicilere sunacak.



Kayıt dışının bitirilmesi hedeflenen proje kapsamında, kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL'nin üzerinde ek katkı sunulması hedefleniyor.



Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Bağlıkaya, dünyanın yaşadığı hızlı değişim ve dönüşüme işaret ederek, dijital çağa ve akla uygun girişimlerle turizm sektörünün canlanmasına katkı sağladıklarını söyledi.



TÜRSAB Rota projesinin önemine işaret eden Bağlıkaya, şu bilgileri verdi:



"TÜRSAB ailesinin uzun çalışması sonucu milli ve yerel anlayış ilkesiyle ortaya çıkan ve bizler açısından büyük heyecan uyandıran Rota projesi ile değişen ve gelişen dünyada ülkemizin ve sektörümüzün menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefledik. Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdiğimiz çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan proje, hem üyemiz seyahat acentalarının kendi aralarındaki iş birliği olanaklarını artıracak hem de tüketicilere acentalarımızın programları aracılığıyla yeni turizm rotaları sunacak.



Tüm acentalarımıza açık olan proje ile birlik olarak lokal acentalarımıza büyük bir imkan sağlamış olucaz. Bu platforma dahil olan üyemiz, binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek."



"EKONOMİNİN CANLANMASINI SAĞLAMAK, BOYNUMUZUN BORCU"



Proje kapsamında üyelerin tamamına eğitim verileceğini dile getiren Bağlıkaya, TÜRSAB Rota uygulamasında, yerel ve kültürel değerlere, doğal güzelliklere vurgu yaparak, acenteleri, her bütçeye uygun farklı turizm ürünlerini sunmaları noktasında buluşturmayı hedefinde olduklarını aktardı.



Bağlıkaya, "Bu projede, TÜRSAB şeffaflığı ve güvencesi ile üyelerimize ve dolayısıyla tüketicilere adil, doğru ve en iyi hizmeti sunacağız. Proje, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acentalar aracılığı ile gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kayıt dışını bitireceğine inandığımız bu projeyle kısa süre içinde ülke ekonomisine 5 milyar TL'nin üzerinde ek katkı sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hayata geçirdikleri projenin iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.



Bağlıkaya, şunları aktardı:



"Projemiz, TÜRSAB aile üyelerinin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirirken, seyahatseverlere kültür turizminden yat turizmine, sağlık turizminden doğa turizmine, gastronomi turizminden kış turizmine kadar ülkemizdeki tüm turizm türlerinde en iyi hizmeti sunmalarına da fırsat yaratıyor.Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden biri olan turizm sektörünün temsilcileri olarak, ülkemize karşı büyük sorumluluklarımız var. Sektörümüzü güçlendirmek, yerel kalkınmayı ve ekonominin canlanmasını sağlamak da bu yolda boynumuzun borcudur."



"TÜRSAB ROTA" PROJESİ



Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, proje kapsamında TÜRSAB, paket turlardan oluşan bir pazar yeri kuracak ve üyelerine farklı imkanlar sağlayacak.



TÜRSAB üyesi acenteler, tek tıkla Türkiye'nin her tarafından binlerce acentanın sağladığı tur paketi seçeneklerine ulaşabilecek.



Tüm acentalara açık olan bu sisteme giren acentalar, çok sayıda çeşitlilik sunan tur paketi seçeneklerini bu platform üzerinden yerli müşterilerine sunabilecek.



Özellikle iç pazarda hareketlilik yaratmak ve üyelerine yeni iş alanları açmak için birçok çalışma yürüten TÜRSAB'ın yeni projesi TÜRSAB güvencesi ve tamamen yerli ve milli ilkesiyle hayata geçirildi.



Yazılım için şu ana kadar 750 bin TL bütçe harcanan projenin toplam bedelinin 1 milyon TL'ye ulaşması beklenirken, şu an web sitesi üzerinden kullanılan projenin mobil uygulamasının da en geç şubat ayında devreye alınması bekleniyor.

VİDEO: TURİZME 'ARA TATİL' DOPİNGİ