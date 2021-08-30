TURYİD'den aşı çağrısı

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, aşının tercih değil, toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir.

Şu anda mümkün olan tek seçenek, hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır" ifadelerini kullandı.

"PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİREN GENELGEYİ DESTEKLİYORUZ"

Demirer, yaptığı yazılı açıklamada, 18 aylık salgın sürecindeki kapanmaları hatırlattı ve "Halen fiziksel kısıtlamalar ile kapasitelerimizin altında çalışmak durumundayız. Bedelini çok büyük ekonomik ve sosyal çalkantılar olarak ödedik, ödüyoruz, bir süre daha ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Demirer, PCR testi zorunluluğu getiren genelgeyi desteklediklerini de belirterek, kapsamının genişletilmesi önerisinde bulundu.

