TUSAŞ, Boeing 737 için motor kapağı üretecek

Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing'in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737'lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı.

TUSAŞ'ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor.

"YENİ BİR YETKİNLİĞİ DAHA ŞİRKETİMİZE KAZANDIRIYORUZ"

Anlaşma ile ilgili görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Anlaşma kapsamında Boeing için üretimini gerçekleştireceğimiz motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz" dedi.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, "Boeing'in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer alan ve önemli bir sanayi ve teknoloji ortağı olan Türkiye’nin, küresel havacılık sektörüne büyük katkılar sağlama potansiyeli olduğuna inanıyoruz.

737 motor kapağı üretimi için TUSAŞ’ın seçilmesi, Boeing’in Türkiye ile olan stratejik ortaklığını ve Türk havacılık sanayiinin dünya standartlarındaki kabiliyetini yansıtmaktadır" diye konuştu.

737 motor kapaklarının üretimi, TUSAŞ’ın halihazırda Boeing için 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile 737 irtifa dümenini üretmekte olduğu ve yıllardır uçan Boeing uçakları için parça ve komponent teslimatını gerçekleştirdiği Ankara’daki son teknoloji TUSAŞ tesislerinde gerçekleşecek.