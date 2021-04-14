TUSAŞ'tan yeni nesil Airbus için ilk teslimat

TUSAŞ, Avrupalı havacılık devi Airbus'ın uzun uçuşlar için tasarlanan yeni modeli için ürettiği panallerin ilk teslimatını yaptı.

Anadolu Ajansı 14.04.2021 - 12:48

TUSAŞ'tan yeni nesil Airbus için ilk teslimat

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Airbus tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR modelinin ilk "Section-18" panellerinin modifikasyonunu ve üretimini tamamlayıp, sevkiyatı gerçekleştirdi.

TUSAŞ, ilk kez 1995 yılında başladığı ve bugüne kadar 5 bin uçaklık setin üzerinde üretimini tamamlayıp teslimatını gerçekleştirdiği "Section-18" panellerini daha da geliştirdi.

Çok daha uzun uçuşlara imkan tanıyan A321XLR uçakları için TUSAŞ tarafından yeniden yapısal güçlendirme yapılan modifikasyonlu "Section-18" panellerinde ilk setin sevkiyatı tamamlandı.

BİR PANELDE 1200 PARÇA

TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden Section-18, sağ-sol ve alt-üst olmak üzere 4 ana panelden oluşuyor. Bir set panelde toplam 1200 detay parça yer alıyor.

Şirket, ilk etapta 5 uçaklık setin üretimini tamamlayıp, sevkiyatını gerçekleştirecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...