TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türk Lirası'na güven yeniden kazandırılmalı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. "Türk Lirasına güven yeniden kazandırılmalı" dedi.

NTV Haber 30.03.2021 - 12:27

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türk Lirası'na güven yeniden kazandırılmalı

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TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Oyunun kuralları değil kendisi değişiyor

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Oyunun kuralları değil kendisi değişiyor

TÜSİAD, 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kaslowski, enflasyonist baskının arttığı hem faiz hem de kurun yüksek seyrettiği bir ekonomik ortamda olunduğunu belirterek, Türk Lirası'na güvenin yeniden kazandırılması gerektiğini söyledi.

"Kalkınmanın önkoşulu istikrardır" diyen Kaslowski, Türk Lirası'ndaki zayıflığın dışsal şoklara karşı iş dünyasını savunmasız bırakabileceğini ifade etti.

Toplantıda Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da bir konuşma gerçekleştirdi. Özilhan, pandeminin yol açtığı ekonomik zorlukların zaten varolan yapısal zorlukların üzerine eklendiğini ifade etti. Özilhan, "İstikrarı korumanın yolu net, öngörülebilir ve tüm kesimlere güven veren bir yol haritası koymaktan geçiyor" dedi.

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