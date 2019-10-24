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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nce (TÜSİAD), TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemesinde özel sektör ile istişarenin çok önemli olduğu bildirildi.



TÜSİAD tarafından,TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, vergi düzenlemelerinin ekonomi ve kamusal yaşamın en temel konularından olduğu ifade edildi.



Vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifinin sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının görüşlerinin alınarak mecliste tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin ihtiyacı, kayıt dışılığı azaltacak, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve vergi kanunlarımızın daha basit, adil ve anlaşılır olmasını sağlayacak bir vergi reformudur.



Özellikle gelirler vergisi gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren alanlarda değişiklik içeren kanun teklifinin aceleye gelmeden, tüm detaylarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının görüşlerinin alınarak mecliste tüm yönleriyle değerlendirilmesi ekonomimizin etkili işleyişi için son derece önemlidir." denildi.



Açıklamada, "Meclise verilen teklif gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve turizm sektöründe konaklama vergisi gibi ekonomimize oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içermektedir. Bu alanlarda getirilen yeni vergilerin ekonomimizin rekabet gücü, yatırım ortamının öngörülebilirliği ve vergi adaleti açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.



TÜSİAD'da çalışma grupları ve uzmanların, kanun teklifi üzerinde detaylı görüşlerini oluşturmak üzere çalışmaya başladığı bildirilen açıklamada, TÜSİAD'ın kamuoyunu görüşleriyle bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

