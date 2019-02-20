Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Erol Bilecik'ten sonraki yeni başkanı belli oldu.



2017’den beri TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Simone Kaslowski, derneğin yeni başkanı olarak seçildi.



Yeni TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Organik Kimya'nın CEO'luk görevini yürütüyor.



SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR?



Simone Kaslowski, babasının 1965 yılında kurduğu aile şirketi "Organik Kimya"nın üretim kapasitesini 3 katına çıkardı ve 1995 yılından beri CEO’luğunu yürütüyor.

İtalya'nın Torino kentinde 1963 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.



Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurtdışında ise Hollanda’nın Roterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.



Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu.



2013'TEN BERİ TÜSİAD YÖNETİMİNDE



TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirdi.



Kaslowski 2017’den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



Evli ve üç çocuk babası olan Kaslowski, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca biliyor.

İŞTE TÜSİAD'IN YENİ YÖNETİMİ

TÜSİAD'ın 49. Genel Kurulu'nda göreve seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde:



-SİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu Başkanı (Organik Kimya)



-MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Fiba Holding)

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler

Enerji ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı

-MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman

Üyeler ile İlişkiler (Enka)

-BAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı

-SERRA AKÇAOĞLU, Üye

Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı (Citibank)



-BATU AKSOY, Üye

Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı (Aksoy Holding-Turcas)



-FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye

Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı (Koç Holding)

-İREM ORAL KAYACIK, Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı (Odak Group)

-NÜKET KÜÇÜKEL, Üye

Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı

-BARIŞ ORAN, Üye

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı (Sabancı Holding)

-SERKAN SEVİM, Üye

Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı (Medianova)



-CAN YÜCAOĞLU, Üye

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı (Map Yatırım)

-Bahadır KALEAĞASI, Üye

Genel Sekreter

