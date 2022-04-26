TÜVTÜRK sera gazı emisyonlarını güneş ile azaltıyor

Güneş enerjisi sistemleri, TÜVTÜRK Erzurum Merkez Araç Muayene İstasyonu'nda Haziran 2020'den, TÜVTÜRK İstanbul Silivri Kavaklı Araç Muayene İstasyonu'nda ise Şubat 2022'den bu yana kullanılıyor.



TÜVTÜRK Erzurum Araç Muayene İstasyonu'nda, 2021’de tüketilen 110 MW’lık enerjinin tamamı güneş enerjisiyle karşılandı. Bu sayede sistemin faaliyete geçtiği Haziran 2020’den bu yana 63 binek otomobilin bir yılda yaydığı sera gazına engel olundu. Bu rakam bir yıl boyunca 1.651 bilgisayarı çalıştıracak enerjiye ya da bir televizyonu yaklaşık 1.5 milyon saat çalıştıracak enerjiye de denk…



TÜVTÜRK İstanbul Silivri Kavaklı Araç Muayene İstasyonu'nda ise 2021’de 130 MW enerji tüketildi. 2022’de bu tüketimin tamamının güneş enerjisinden karşılanması öngörülüyor. Bu sayede yaklaşık 45 binek otomobilin yayacağı sera gazı önlenmiş olacak.