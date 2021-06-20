TUYED yeni yönetimini belirledi

ntv.com.tr 20.06.2021 - 12:01
Turizm gazetecilerinin çatı örgütü Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) 13. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi. Point Hotel Taksim'de yapılan Olağan Genel Kurul’da A.Haluk Özsevim'in oluşturduğu liste TUYED yönetimini üstlendi.
TUYED bayrağını Musa Alioğlu'dan teslim alan A.Haluk Özsevim, “TUYED'i çok daha etkin ve daha aktif hale getirmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcayacağız. Beni bu göreve layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız sayın Musa Alioğlu ve yönetimine de TUYED'e verdikleri katkı için teşekkür ediyoruz” dedi.
TUYED Yönetim Kurulu
A.Haluk Özsevim
Yılmaz Keleş
Savaş Daş
Hatice Ünal Bilen
Emin Demir
Halil Öncü
Volkan Altıntaş
Denetim Kurulu
Hasan Arslan
Mevlüt Yeni
Gülay Yücel Sarıkaya
Yedek Yönetim Kurulu
Tuncay Sevin
Saime Baş
Belma Toprak Sönmezer
Burak Coşan
Emre Baktıroğlu
Mehmet Aksoy
Nusret Kafasıbüyük
Denetim Kurulu Yedek
Mehmet Ali Doğan
Özlem Kasa
Gönül Yıldırım