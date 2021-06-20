TUYED yeni yönetimini belirledi

Turizm gazetecilerinin çatı örgütü Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) 13. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi. Point Hotel Taksim'de yapılan Olağan Genel Kurul’da A.Haluk Özsevim'in oluşturduğu liste TUYED yönetimini üstlendi.



TUYED bayrağını Musa Alioğlu'dan teslim alan A.Haluk Özsevim, “TUYED'i çok daha etkin ve daha aktif hale getirmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcayacağız. Beni bu göreve layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız sayın Musa Alioğlu ve yönetimine de TUYED'e verdikleri katkı için teşekkür ediyoruz” dedi.



TUYED Yönetim Kurulu

A.Haluk Özsevim

Yılmaz Keleş

Savaş Daş

Hatice Ünal Bilen

Emin Demir

Halil Öncü

Volkan Altıntaş



Denetim Kurulu



Hasan Arslan

Mevlüt Yeni

Gülay Yücel Sarıkaya



Yedek Yönetim Kurulu



Tuncay Sevin

Saime Baş

Belma Toprak Sönmezer

Burak Coşan

Emre Baktıroğlu

Mehmet Aksoy

Nusret Kafasıbüyük



Denetim Kurulu Yedek



Mehmet Ali Doğan

Özlem Kasa

Gönül Yıldırım